УП показала, как чиновники отдыхают в ресторанах Киева во время комендантского часа — расследование

7 июня, 10:25
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Люди в Киеве во время комендантского часа (Фото:Скриншот видео Украинская правда/YouTube)

Люди в Киеве во время комендантского часа (Фото:Скриншот видео Украинская правда/YouTube)

В некоторых заведениях Киева премиум-класса во время комендантского часа отдыхают украинские чиновники. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

Журналисты проверили рестораны на выходных — с 3 на 4 июня — и выяснили: после полуночи их посещают застройщики, правоохранители и киевские чиновники.

Заведения работали даже во время воздушной тревоги на фоне почти ежедневных атак России на столицу. В одном из ресторанов центральный вход после начала комендантского часа был закрыт — посетители могли зайти туда через другие двери.

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В сюжете можно увидеть, в частности, директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никоряка, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустецу.

На момент публикации расследования они свои ночные визиты не комментировали.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев КГГА Ресторан Комендантский час Расследование

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