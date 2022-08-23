Зеленский открыл на площади перед Радой Аллею смелости, на ней будут указаны имена иностранных друзей Украины 23 августа, 15:42 Первым на Алее смелости появилось имя президента Польши Анджея Дуды (Фото:ОПУ)

Во вторник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский открыл на Площади Конституции перед зданием Верховной Рады в Киеве Аллею смелости, где будут запечатлены имена иностранных друзей Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, в церемонии принял участия и президент Польши Анджей Дуда. Табличка с его именем стала первой на Алее смелости.

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«На этой аллее будут указаны имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Первым иностранным лидером, отмеченным на Аллее смелости, стал президент Польши Анджей Дуда», — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Дуда сыграл особенно важную роль в укреплении обороноспособности Украины в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Он прибыл в охваченную войной Украину, назвал действия России беспрецедентным нарушением международного права и подчеркнул, что этим РФ исключает себя из международного сообщества.

Зеленский добавил, что Польша стала одной из первых стран ЕС, которая приняла украинских беженцев.

23 августа Дуда прибыл в Киев. Визит президента Польши проходит накануне Дня Независимости Украины и является третьим с начала войны. Ранее Дуда находился в Киеве 13 апреля и 21−22 мая.

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