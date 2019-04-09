В Киеве под офисом Зеленского начались две акции протеста
В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста, сообщает Громадське.
Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции.
Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.
В общем под офисом Зеленского в Печерском районе забрались около 400-500 человек.
Участники первой акции, в большинстве пенсионеры, заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. Перед людьми выступил Андрей Шевченко, который представился главой запорожской областной организации Союза офицеров, член ОО Украинский комитет по борьбе с коррупцией и депутат местного совета.
По его словам, правоохранительные органы не расследуют коррупцию.
В свою очередь блогер Мирослав Олешко заявил, что участники второй акции требуют от Зеленского рассказать о своих намерениях.
“Как он будет прятаться, если выиграет выборы? За Беркутом как Янукович?”, - сказал блогер.
Олешко считает, что первый митинг “проплаченный” командой Зеленского, чтобы помешать их акции.
Рядом с двумя акциями также собрались молодые люди, похожие на титушок. Один из них сказал, что пришел “за свободу” по призыву Олешко.
В целом участники обеих акций постоянно ссорятся, но титушки с пенсионерами не пересекаются.
Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.