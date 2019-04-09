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В Киеве под офисом Зеленского начались две акции протеста

Вчера, 18:01
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В Киеве под офисом Зеленского начались две акции протеста - фото

Громадське

Под офисом Зеленского собралось несколько сотен человек

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста, сообщает Громадське.

Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. 

Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.

В общем под офисом Зеленского в Печерском районе забрались около 400-500 человек.

Участники первой акции, в большинстве пенсионеры, заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. Перед людьми выступил Андрей Шевченко, который представился главой запорожской областной организации Союза офицеров, член ОО Украинский комитет по борьбе с коррупцией и депутат местного совета.

По его словам, правоохранительные органы не расследуют коррупцию.

В свою очередь блогер Мирослав Олешко заявил, что участники второй акции требуют от Зеленского рассказать о своих намерениях.

“Как он будет прятаться, если выиграет выборы? За Беркутом как Янукович?”, - сказал блогер.

Олешко считает, что  первый митинг “проплаченный” командой Зеленского, чтобы помешать их акции.

Рядом с двумя акциями также собрались молодые люди, похожие на титушок. Один из них сказал, что пришел “за свободу” по призыву Олешко.

В целом участники обеих акций постоянно ссорятся, но титушки с пенсионерами не пересекаются.

Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.

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