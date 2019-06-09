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В Киеве перед ботсадом, где будет проходить съезд партии Зеленского, началась акция протеста

Сегодня, 11:30
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В Киеве перед ботсадом, где будет проходить съезд партии Зеленского, началась акция протеста - фото

Кристина Бердинских / НВ

В Киеве перед Национальным ботаническим садом имени Гришко, где в 12:00 будет проходить съезд партии президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа, началась акция протеста.

Протестующие, представившиеся «делегацией из Харькова», требуют не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко (группа Видродження) в список партии Слуга народа, сообщила журналистка НВ Кристина Бердинских.

«Мы против того, чтобы, злоупотребляя высоким доверием общества к переменам, к новой команде, на этом доверии подло вошли откровенные негодяи», — заявил участник митинга, член ГО Блок тотального развития Прорвемося Анатолий Реснянский, назвав Ткаченко «правой рукой» мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В воскресенье, 9 июня, в 12:00 в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоится съезд партии Слуга народа. Во время съезда будет утвержден и обнародован список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатном округах.

Возглавил партию советник президента Дмитрий Разумков.

Теги:   Акция протеста Геннадий Кернес Харьков партия Слуга народа

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