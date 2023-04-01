В Киеве будут судить пророссийского блогера Скворцова, скрывавшегося в монастыре УПЦ МП

1 апреля, 00:41
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Дмитрий Скворцов (Фото:Кадр из видео канала Перший Козацький/YouTube)

Дмитрий Скворцов (Фото:Кадр из видео канала Перший Козацький/YouTube)

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пророссийского блогера Дмитрия Скворцова, скрывавшегося в монастыре УПЦ МП в Киеве.

Киевская городская прокуратура выдвинула ему обвинения в государственной измене за ведение информационно-подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Следствие определило, что еще до полномасштабной войны России против Украины блогер вел подрывную деятельность, отрицал в своих сообщениях существование Украины как государства, а украинского народа как полноценного самостоятельного этноса. Также Скворцов популяризировал и героизировал Россию и ее президента, отмечал "высокую миссию" РФ в мире и ее "жертвенность".

Заочно о подозрении блогеру сообщили еще в августе 2022 года, но он скрывался от правосудия и был объявлен в розыск. В феврале 2023 года СБУ узнала, что находится на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ МП в Киеве.

СБУ
Фото: СБУ

В настоящее время Скворцов находится под стражей. Обвинительный акт в его отношении передан в суд. Санкция выдвинутой блогеру статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   УПЦ МП Пророссийские СМИ

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