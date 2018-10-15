В Киеве депутат выстрелил в себя во время чистки пистолета

Депутат Киевсовета от ВО Свобода, бывший глава Деснянского района Петр Кузик ранил себя из пистолета в живот.
Как рассказала пресс-секретарь партии Христина Равлюк, речь идет о несчастном случае, передает Информатор.
Таким образом она опровергла распространенную ранее информацию о якобы попытке суицида.
По словам спикера Свободы, инцидент произошел, когда Кузик чистил свой наградной пистолет.
После этого депутата сразу госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.
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