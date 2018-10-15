15 октября 2018, понедельник

В Киеве депутат выстрелил в себя во время чистки пистолета

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Кузик госпитализирован в реанимацию
Фото: Петр Кузик/Facebook

Кузик госпитализирован в реанимацию

Депутат Киевсовета от ВО Свобода, бывший глава Деснянского района Петр Кузик ранил себя из пистолета в живот.

Как рассказала пресс-секретарь партии Христина Равлюк, речь идет о несчастном случае, передает Информатор.

Таким образом она опровергла распространенную ранее информацию о якобы попытке суицида.

По словам спикера Свободы, инцидент произошел, когда Кузик чистил свой наградной пистолет.

После этого депутата сразу госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

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