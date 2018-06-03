В Киеве 26-й Пробег под каштанами собрал рекордное количество участников: фото и видео

В воскресенье, 3 июня, в Киеве состоялся 26-й благотворительный Пробег под каштанами. На этот раз его лозунг - Бегу ради маленьких сердец.

В этом году к пробегу присоединилось рекордное количество людей - более 13 тыс., отметили в Киевской городской государственной админстрации.

Пробег является благотворительным. Средства собирают на спасение маленьких пациентов с пороками сердца - на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Пробег под каштанами - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. С 2002 года участники Пробега под каштанами начали поддерживать Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины и собрали более 437 тыс. долларов, на которые было закуплено необходимое клинике оборудование и расходные материалы.

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