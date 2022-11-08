Обсудить преступления РФ: в Украину прибыла представительница США в ООН

8 ноября, 13:18
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Линда Томас-Гринфилд встретится с представителями правительства и гуманитарных организаций (Фото:Бабель)

Линда Томас-Гринфилд встретится с представителями правительства и гуманитарных организаций (Фото:Бабель)

Во вторник, 8 ноября, в Киев прибыла с визитом представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале Бабель, опубликовав ее фото на перроне столичного вокзала.

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«Она встретится с лидерами правительства и представителями гуманитарных организаций. В планах обсудить поддержку Украины, военные преступления России, энергетический кризис, а также «зерновой коридор», — говорится в сообщении.

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После массированных террористических атак кремлевского режима на критическую инфраструктуру Украины серьезные повреждения получили 40% ее энергетических объектов.

В связи с этим в стране были введены графики отключения света.

Кроме того, РФ снова пыталась сорвать экспорт украинского зерна, угрожая заблокировать гуманитарный коридор, однако спустя несколько дней была вынуждена отказаться от этой идеи в связи с неспособностью организовать блокаду.

В то же время российские войска продолжают наносить удары по гражданским объектам, пытаясь заставить Киев сесть за стол переговоров на фоне успешных контрнаступательных действий ВСУ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия ООН Военные преступления Война России против Украины зерновое соглашение

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