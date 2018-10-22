В КГГА прокомментировали заявление Горбатюка об угрозе срыва следственного эксперимента в Киеве по делу Майдана

В КГГА заявили, что прежде чем делать какие-то заявления, представители ГПУ должны определить реальных балансодержателей и/или исполнителей работ, а не подавать непроверенную информацию.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы КГГА, в ответ на слова руководителя следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка о том, что следователи ГПУ до сих пор не смогли провести следственный эксперимент на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

В КГГА заявили, что 27 июня прокурором Департамента спецрасследований ГПУ Романом Псюком было вынесено постановление, которым запрещено совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на Аллее Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до улицы Банковой. Но 5 июля данное постановление было отменено заместителем главы ГПУ Анжелой Стрижевской как незаконное.

"Именно об этом постановлении говорил сегодня во время брифинга Сергей Горбатюк. Однако он не указал, что она была отменена через 7 дней после вынесения", - сказано в заявлении.

В КГГА также сообщили, что 6 июля им пришло письмо от ГПУ о необходимости демонтажа временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро Крещатик на улице Институтской, а далее и письмо о необходимости демонтажа металлических конструкций, установленных вокруг Монумента Независимости.

Отмечается, что поскольку указанные конструкции временного Мемориала и креста не находятся на балансе каких-либо структурных подразделений и/или коммунальных предприятий КГГА, то 13 июля соответственно запрос был направлен в Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства.

По данным столичной мэрии, согласие Музея по демонтажу конструкций поступило лишь 16 октября.

"То есть, только с 16 октября 2018 года в КГГА появились правовые основания для помощи ГУ Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства в демонтаже временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро Крещатик на улице Институтской", - заявили в администрации.

На данном этапе структурные подразделения КГГА и ГУ в рабочем порядке осуществляют согласование рабочих моментов.

Ранее руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что следователи Генпрокуратуры до сих пор не могут провести следственный эксперимент на Аллее Героев Небесной Сотни по делу Майдана.