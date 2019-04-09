В КГГА назвали организации, которые подали заявку на проведение акции возле офиса Зеленского Вчера, 21:10 748 Цей матеріал також доступний українською НВ Заявленное количество участников акции - 2 тысячи человек НВ

Заявку на проведение акции возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского в Киеве подали Всеукраинский профсоюз работников сферы компьютерных и информационных технологий, а также Украинский комитет по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщили в КГГА, передает Громадське.

В заявлении этих организаций среди организаторов также указаны "и другие общественные организации".

Целью акции назвали защиту конституционных и трудовых прав граждан Украины и борьбу с коррупцией.

Іншу акцію під офісом Зеленського влаштував блогер Мирослав Олешко — учасники вимагають від Зеленського розповісти про свої наміри pic.twitter.com/vGf7Ews4Rm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 апреля 2019 г.

Під офісом Зеленського поруч з двома акціями зібралася група молодиків, схожих на так званих тітушок pic.twitter.com/gRBLqS4rZY — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 апреля 2019 г.

Учасники однієї з акцій під офісом Зеленського заявили, що прийшли до шоумена, як до майбутнього президента, аби розповісти про корупцію pic.twitter.com/SStaEhcGaF 9 апреля 2019 г.

Заявленное количество участников - 2 тысячи человек.

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста.

Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.

Во время акции подрались сторонники и противники кандидата в президенты.

Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.