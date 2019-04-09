В КГГА назвали организации, которые подали заявку на проведение акции возле офиса Зеленского
Заявку на проведение акции возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского в Киеве подали Всеукраинский профсоюз работников сферы компьютерных и информационных технологий, а также Украинский комитет по борьбе с коррупцией.
Об этом сообщили в КГГА, передает Громадське.
В заявлении этих организаций среди организаторов также указаны "и другие общественные организации".
Целью акции назвали защиту конституционных и трудовых прав граждан Украины и борьбу с коррупцией.
Заявленное количество участников - 2 тысячи человек.
В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста.
Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.
Во время акции подрались сторонники и противники кандидата в президенты.
Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.