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Спецтема: Выборы президента Украины

В КГГА назвали организации, которые подали заявку на проведение акции возле офиса Зеленского

Вчера, 21:10
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В КГГА назвали организации, которые подали заявку на проведение акции возле офиса Зеленского - фото

НВ

Заявленное количество участников акции - 2 тысячи человек

Заявку на проведение акции возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского в Киеве подали Всеукраинский профсоюз работников сферы компьютерных и информационных технологий, а также Украинский комитет по борьбе с коррупцией. 

Об этом сообщили в КГГА, передает Громадське.

В заявлении этих организаций среди организаторов также указаны "и другие общественные организации".

Целью акции назвали защиту конституционных и трудовых прав граждан Украины и борьбу с коррупцией.

Заявленное количество участников - 2 тысячи человек.

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста.

Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции.  Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.

Во время акции подрались сторонники и противники кандидата в президенты.

Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 КГГА Акция протеста Киев Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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