«Россия — раковая опухоль». От Луганской области до Казахстана — интервью NV с Сергеем Гайдаем о кадровых ротациях, связанных с ним 17 марта, 14:48 Эксклюзив NV Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА/Facebook)

Уже бывший глава Луганской ОВA Сергей Гайдай может получить должность посла в Казахстане, а на его место в область, вероятно, назначат военного.

В интервью Radio NV он рассказал подробности «ротации», а также объяснил, в каком состоянии он оставляет почти полностью оккупированную Луганщину и чем будет заниматься в Казахстане.

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— Отставка во время активной фазы войны, да еще когда значительная часть Луганской области все еще находится в оккупации, — это то, что стоит обсудить. Что стоит за этим решением и как вы видите развитие?

— Если коротко, я знал об этом решении заранее, за несколько месяцев до этого. Это обычная ротация, не нужно искать какого-либо подводного течения или каких-либо негативных моментов. Все запланировано, согласовано с президентом, был разговор раньше.

Поэтому для меня это рабочие моменты. Для того, чтобы назначили на должность, нужно уволить с другой.

Дело в том, что я сегодня могу сказать, мы максимально выполнили все задачи, которые ставил президент. Это и о помощи для наших сил обороны — всех подразделений, которые есть на территории Луганской области, которые проходят ротацию; и по организации гуманитарного процесса на деоккупированных территориях и в каждой области Украины, потому что огромное количество жителей Луганской области вынужденно эвакуировалось.

Поэтому давайте просто будем называть это обычной ротацией.

Что касается будущего. Надеюсь, что все будет по плану и в ближайшее время я буду назначен уже на другую должность.

— Мы можем говорить, что это за другая должность?

— Сейчас идет война. Если президент решит завтра или сегодня, через неделю найти мне какую-то должность и совсем не ту, о которой говорят все, то я соглашусь, потому что война — во время войны никто не спорит. Но сегодня действительно речь идет о том, чтобы назначить меня послом в Казахстане.

— Казахстан — это большая территория, мощная страна. Ее отчасти воспринимали в орбите Российской Федерации. Можем ли мы утверждать, что Казахстан и сейчас находится в орбите Российской Федерации?