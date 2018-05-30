30 мая 2018, среда

В каких городах мира поддержали Олега Сенцова и других украинских политзаключенных - фото

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В каких городах мира поддержали Олега Сенцова и других украинских политзаключенных - фото
petrankeee via Instagram

Акции в поддержку незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, проходят по всему миру. НВ составило список городов, которые поддержали украинских политзаключенных.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным условием ее завершения должно стать освобождение всех украинских политических заключенных на территории Российской Федерации. По состоянию на 30 мая, Сенцов голодает 17 дней.  

Акции в поддержку режиссера прошли по городам Украины и распространились за ее пределы. 

Украина

Открытие Фестиваля Чемпионов на Крещатике, группа ДахаБраха, Киев

 

Острог,  Ровенскаоя бласть 

Одесса

Николаев

Катерина Степанова via Facebook

Львов

 

 

Харьков

 

 

Мир

Париж

Коммуна Тарнак, Франция

 

Активисты из Украины, России, США и Франции сегодня провели акцию в поддержку Олега Сенцова, который уже 14-й день голодает в российской колонии за Полярным кругом. Наша солидарность сильнее ваших тюрем! Место действия - самоуправляемая коммуна Тарнак в центральной части Франции. В течение нескольких дней мы рассказываем здесь правду о крымских политзаключенных, Майдане и войне между Россией и Украиной #FreeSentsov #TheyAreStillThere #АВониЩеТам #France #autonomus_resistance

Публикация от Максим Осадчук (@osad4uk.today)

 

Торонто, Канада 

Antonina Kumka via Facebook

Таймс Сквер, Брайтон-Бич, Нью-Йорк, США

 

#freesentsov #pride2018????️‍???? #freeukrainianhostages

Публикация от Anna Petrovich (@petrankeee)

 

Лондон, Великобритания

 

 Беларусь

 

 

 Стенфорд, США

 

 

 Клуж, Румыния

Хельсинки, Финляндия

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