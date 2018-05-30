В каких городах мира поддержали Олега Сенцова и других украинских политзаключенных - фото

Акции в поддержку незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, проходят по всему миру. НВ составило список городов, которые поддержали украинских политзаключенных.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным условием ее завершения должно стать освобождение всех украинских политических заключенных на территории Российской Федерации. По состоянию на 30 мая, Сенцов голодает 17 дней.

Акции в поддержку режиссера прошли по городам Украины и распространились за ее пределы.

Украина

Открытие Фестиваля Чемпионов на Крещатике, группа ДахаБраха, Киев

Острог, Ровенскаоя бласть

Одесса

Николаев

Катерина Степанова via Facebook

Львов

Харьков

Мир

Париж

Коммуна Тарнак, Франция

Торонто, Канада

Antonina Kumka via Facebook

Таймс Сквер, Брайтон-Бич, Нью-Йорк, США

#freesentsov #pride2018????️‍???? #freeukrainianhostages Публикация от Anna Petrovich (@petrankeee) 20 Май 2018 в 11:24 PDT

Лондон, Великобритания

Беларусь

Стенфорд, США

Клуж, Румыния

Хельсинки, Финляндия