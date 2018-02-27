В Кабмине заявили, что захваченные на Донбассе боевики могут получить статус военнопленных

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Украина уже имела несколько вопросов от международных партнеров по этому поводу

Украина уже имела несколько вопросов от международных партнеров по этому поводу

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что захваченные на Донбассе боевики по международному гуманитарному праву могут считаться военнопленными.

Об этом министр сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Наши ребята, которые там сейчас находятся, фактически, в плену, мы как украинское государство считаем их военнопленными. Соответственно, так называемые комбатанты, определенные люди, которые с оружием сейчас воюют против государства Украина и представляют оккупационные власти, могут быть расценены - и к нам уже было несколько вопросов от международных партнеров - также как военнопленные", - отметил Черныш.

По его словам, на этапе подготовки закона о реинтеграции Донбасса МинВОТ предлагало предусмотреть ряд норм международного гуманитарного права в самом законе, но этого сделано не было.

В то же время он уверен, что это не будет проблемой в реализации закона.

Черныш также отметил, что другим органам стоило бы подумать о реализации норм, находящихся в их компетенции, в частности, выполнение всего объема требований, предусмотренных Женевскими конвенциями.

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