02 октября 2018, вторник

В Кабмине представили модель проведения миротворческой миссии ООН на Донбассе

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В правительстве считают, что если все союзники поддержат предложенную модель, у РФ не останется выхода

В правительстве считают, что если все союзники поддержат предложенную модель, у РФ не останется выхода

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий во вторник, 2 октября, представило, как может выглядеть международная миротворческая миссия на Донбассе.

Соответствующая модель была опубликована в Twitter ведомства.

"У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники поддержат предложенную модель миссии, у РФ не будет выхода", - заявил глава министерства Вадим Черныш.

Напомним, Киев и Вашингтон настаивают на размещении миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Украина считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В свою очередь Москва, оккупировавшая часть востока Украины, выступает за ограничение мандата миссии ООН только территорией на линии соприкосновения.

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