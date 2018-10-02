В Кабмине представили модель проведения миротворческой миссии ООН на Донбассе

В правительстве считают, что если все союзники поддержат предложенную модель, у РФ не останется выхода

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий во вторник, 2 октября, представило, как может выглядеть международная миротворческая миссия на Донбассе.

Соответствующая модель была опубликована в Twitter ведомства.

"У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники поддержат предложенную модель миссии, у РФ не будет выхода", - заявил глава министерства Вадим Черныш.

В.Черниш про миротворчу місію:

В України вже є бачення того, якою має бути миротворча місія ООН.Ініціатива України має бути консенсусною з більшістю країн. Якщо всі союзники ???????? підтримають запропоновану модель місії, у РФ не буде виходу



Запропонована МТОТ орієнтовна модель⤵️ pic.twitter.com/dTh65k8EO7 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 октября 2018 г.

Напомним, Киев и Вашингтон настаивают на размещении миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Украина считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В свою очередь Москва, оккупировавшая часть востока Украины, выступает за ограничение мандата миссии ООН только территорией на линии соприкосновения.