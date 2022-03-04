В аэропорту Тель-Авива самолетам РФ подают сигналы флагом Украины — видео 4 марта, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Жители Израиля демонстрируют солидарность с украинским народом (Фото:Коллаж НВ)

В международном аэропорту Бен-Гуриона в израильском Тель-Авиве троллят экипажи российских самолетов.

В соцсетях опубликовали видео, на котором одному из лайнеров РФ подают сигнали с помощью желто-синего флага.

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Таким образом израильтяне демонстрируют свою солидарность с Украиной, подвергшейся масштабному военному вторжению со стороны РФ.

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