В аэропорту Тель-Авива самолетам РФ подают сигналы флагом Украины — видео

4 марта, 12:27
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Жители Израиля демонстрируют солидарность с украинским народом (Фото:Коллаж НВ)

Жители Израиля демонстрируют солидарность с украинским народом (Фото:Коллаж НВ)

В международном аэропорту Бен-Гуриона в израильском Тель-Авиве троллят экипажи российских самолетов.

В соцсетях опубликовали видео, на котором одному из лайнеров РФ подают сигнали с помощью желто-синего флага.

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Таким образом израильтяне демонстрируют свою солидарность с Украиной, подвергшейся масштабному военному вторжению со стороны РФ.

https://twitter.com/IsraelThreads/status/1499667880664838145
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Израиль Российская агрессия Флаг Украины Тель-Авив Аэропорт Война России против Украины

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