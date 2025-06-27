Ивано-франковские депутаты обратились к Зеленскому с просьбой закрепить в Конституции запрет абортов

27 июня, 19:28
Заседание Ивано-Франковского городского совета, 27 июня 2025 года (Фото: Ивано-Франковский городской совет / Facebook)

Депутаты Ивано-Франковского городского совета в пятницу, 27 июня, проголосовали за направление обращения к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвали запретить в Украине аборты из-за «демографических проблем».

Об этом сообщили на странице горсовета в Facebook.

Депутаты адресовали обращение президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде.

В частности, в своем обращении депутаты ссылаются на статьи Конституции Украины, в которых провозглашено право человека на жизнь и названо обязанностью государства сохранение генофонда украинского народа.

Авторы обращения также привели в пример свою статистику, в которой показали «потрясающие статистические, демографические данные количества населения Украины, войну, миграцию, переселение беженцев, количество разводов и коэффициент рождаемости 0.7 при допустимом 2.13 на семью».

«Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом», — утверждается в тексте.

Депутаты городского совета предлагают «на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины». Также они заявили о восстановлении Министерства семьи и предлагают увеличить выплаты родителям новорожденных детей:

  • за первого ребенка — 100 тысяч гривен;
  • за второго — 200 тысяч гривен;
  • за третьего и последующего — 300 тысяч гривен.

11 апреля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что количество народных депутатов в парламенте могут сократить с 450 до 300 человек из-за уменьшения численности населения в Украине.

2 октября 2024 года Кабинет министров Украины одобрил стратегию демографического развития Украины до 2040 года. Причинами принятой стратегии называют войну, низкую рождаемость, миграцию, высокий уровень преждевременной смертности, разбалансировку рынка труда и тому подобное.

В документе также указано, что на дату проведения Всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 года численность населения Украины составляла 48,5 млн человек, на июль 2024 года население страны оценивалось в 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона человек жили на подконтрольных Украине территориях.

Редактор: Кристина Пицуряк

