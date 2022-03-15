Стоят с автоматами. В Херсонской области оккупанты держат в заложниках сельского голову
Александр Мусиенко (Фото:Скриншот/Чулаківська сільська територіальна громада)
Российские оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки Херсонской области Александра Мусиенко.
В социальных сетях появилось обращение Мусиенко.
«Я нахожусь в городском совете, на рабочем месте. И рядом со мной находится не один десяток вооруженных до зубов военных. Даже когда вчера записывал свое видео, за кадром оставались люди, стоявшие с автоматами и контролировавшие то, что я говорю», — сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.