Стоят с автоматами. В Херсонской области оккупанты держат в заложниках сельского голову

15 марта, 11:55
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Александр Мусиенко (Фото:Скриншот/Чулаківська сільська територіальна громада)

Александр Мусиенко (Фото:Скриншот/Чулаківська сільська територіальна громада)

Российские оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки Херсонской области Александра Мусиенко.

В социальных сетях появилось обращение Мусиенко.

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«Я нахожусь в городском совете, на рабочем месте. И рядом со мной находится не один десяток вооруженных до зубов военных. Даже когда вчера записывал свое видео, за кадром оставались люди, стоявшие с автоматами и контролировавшие то, что я говорю», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Заложники Херсонская область Война России против Украины

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