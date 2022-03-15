Стоят с автоматами. В Херсонской области оккупанты держат в заложниках сельского голову 15 марта, 11:55 Цей матеріал також доступний українською Александр Мусиенко (Фото:Скриншот/Чулаківська сільська територіальна громада)

Российские оккупанты держат в заложниках сельского голову Чулаковки Херсонской области Александра Мусиенко.

В социальных сетях появилось обращение Мусиенко.

«Я нахожусь в городском совете, на рабочем месте. И рядом со мной находится не один десяток вооруженных до зубов военных. Даже когда вчера записывал свое видео, за кадром оставались люди, стоявшие с автоматами и контролировавшие то, что я говорю», — сказал он.

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