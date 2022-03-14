«В списке на физическое уничтожение». В Херсоне неизвестные сожгли дом секретаря горсовета 14 марта, 10:24 Цей матеріал також доступний українською Галина Лугова (Фото:miskrada.kherson.ua)

В Херсоне неизвестные сожгли дом секретаря горсовета Галины Луговой.

Об этом сообщает Суспільне.

Очевидцы рассказали, что возле дома Галины Луговой в Антоновке видели двух человек, разбивших окно и бросивших что-то тяжелое внутрь, после чего дом вспыхнул.

Чиновница подтвердила информацию.

«Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение», — сказала она.

В момент поджога в доме никого не было.



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Ранее сообщалось, что кремлевский режим планировал организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый референдум о создании так называемой народной республики. Датой «референдума» якобы избрали 13 марта — день освобождения Херсона от фашистских захватчиков.



В ЦИК Украины по поводу возможного «референдума» оккупантов отшутились и напомнили, что референдум по изменению территории государства может назначаться исключительно Верховной Радой Украины, а решение по этому вопросу принимает весь украинский народ. По Конституции Украины проведение референдума во время военного положения недопустимо.

«Поэтому идите со своими „референдумами“ вслед за кораблем», — отметили в ЦИК.

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