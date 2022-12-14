В Херсоне погиб 8-летний мальчик в результате российских обстрелов — Зеленский 14 декабря, 21:40 Владимир Зеленский (Фото:Офіс президента)

В результате российских обстрелов Херсона в среду, 14 декабря, погиб 8-летний мальчик.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

«Получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередных российских обстрелов погиб ребенок, мальчик. Восемь лет ему было», — сказал президент.

Видео дня

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ практически ежедневно обстреливают освобожденный город.

Днем в среду, 14 декабря, войска РФ обстреляли Херсон — повреждено здание Херсонской областной военной администрации, в городе ранены шесть человек.