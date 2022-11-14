В Херсоне состоялась торжественная церемония поднятия украинского флага — видео

14 ноября, 13:18
Поделиться:
Торжественная церемония прошла при участии президента Владимира Зеленского (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

Торжественная церемония прошла при участии президента Владимира Зеленского (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

В понедельник, 14 ноября, в освобожденном от российских захватчиков Херсоне состоялось официальное поднятие украинского флага.

Читайте также:
Как в Херсоне. В Геническе, Мелитополе, Крыму и на Донбассе ВСУ будут встречать с украинскими флагами — Зеленский

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко.

В торжественной церемонии в центре города принял участие и сам глава государства Владимир Зеленский, который прибыл в Херсон с неанонсированным визитом.

Видео дня

Как уточнили в пресс-службе президента, Государственный флаг Украины торжественно подняли у здания Херсонской областной госадминистрации, также прозвучал Государственный гимн.

Читайте также:
Приезд Зеленского в Херсон: в Кремле невнятно отреагировали

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

Читайте также:

Сторонники оккупантов не понимают, как ВСУ сумели выбить российские войска из Херсона (Фото:Скриншот видео wartranslated/Twitter) «Вообще не хочу уезжать — 2». Рыдающие сторонники «русского мира» бегут из Херсона — видео

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Флаг Украины Херсон Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X