В Херсоне состоялась торжественная церемония поднятия украинского флага — видео
Торжественная церемония прошла при участии президента Владимира Зеленского (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)
В понедельник, 14 ноября, в освобожденном от российских захватчиков Херсоне состоялось официальное поднятие украинского флага.
Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко.
В торжественной церемонии в центре города принял участие и сам глава государства Владимир Зеленский, который прибыл в Херсон с неанонсированным визитом.
Как уточнили в пресс-службе президента, Государственный флаг Украины торжественно подняли у здания Херсонской областной госадминистрации, также прозвучал Государственный гимн.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».
В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.