В Херсоне состоялась торжественная церемония поднятия украинского флага — видео 14 ноября, 13:18 Торжественная церемония прошла при участии президента Владимира Зеленского (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS)

В понедельник, 14 ноября, в освобожденном от российских захватчиков Херсоне состоялось официальное поднятие украинского флага.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram-канале заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко.

В торжественной церемонии в центре города принял участие и сам глава государства Владимир Зеленский, который прибыл в Херсон с неанонсированным визитом.

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Как уточнили в пресс-службе президента, Государственный флаг Украины торжественно подняли у здания Херсонской областной госадминистрации, также прозвучал Государственный гимн.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.