В Генпрокуратуре рассказали о последствиях отмены санкций против чиновников времен Януковича

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что сокращение санкционного списка Евросоюза бывших высокопоставленных чиновников Украины может повлечь сложности в выявлении новых активов и имиджевые потери для страны.

В интервью Интерфакс-Украина он отметил, что в целом правоохранительные органы Украины близки к точке отмены необходимости санкционного режима.

Он не стал называть фамилии бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые могут исчезнуть из санкционного списка, сославшись на то, что консультации проходят в закрытом режиме.

"Сегодня мы можем говорить о наличии в санкционном списке так называемой "группы риска". Она существует, и мы очень хорошо знаем об этом и ставим определенные вопросы перед руководителями органов следствия, которые уже четыре года расследуют указанные уголовные производства", - добавил Енин.

Кроме того, по его словам, при сокращении списка речь идет и об имиджевых потерях для Украины, которая в свое время подала перечень лиц для введения ограничительных мер, а сейчас не может подтвердить его обоснованность.

Вместе с тем, как пояснил Енин, природа санкций заключается в их вспомогательной роли, и они не могут продолжаться во времени бесконечно.

"В принципе на сегодняшний день мы близки к той точке, когда необходимость для украинского следствия в сохранении санкционного режима фактически отпадет, и временные лимиты, которые есть в распоряжении европейских партнеров, будут исчерпаны", - подчеркнул он.

Напомним, 21 февраля Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 по санкциям, которые были наложены на украинского депутата Сергея Клюева и действуют до марта этого года.