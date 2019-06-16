Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Харькове толпа собралась у палатки с бесплатным мороженым от депутата — видео

Сегодня, 07:51
Цей матеріал також доступний українською
В Харькове толпа собралась у палатки с бесплатным мороженым от депутата — видео - фото

Скриншот видео Николай Зинченко/Facebook

Представители депутата заявили о том, что не видят ничего плохого в этом празднике

В Харькове замглава облсовета Владимир Скоробагач раздавал бесплатное мороженое на 169 избирательном округе.

Видео разместил на своей страничке в Facebook координатор Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.

«А у нас халява, в городе очень жарко и в ход пошла филантропия от потенциальных кандидатов. „Хороших“ дел под выборы становится все больше. А людям нравится», — заявил он.

В комментарии Newsroom представитель сети Опора пояснил, что подобные акции устраивают многие депутаты и партии.

«Как рядовой гражданин я могу сказать, что брать это мороженое — неуважение к себе. Но с правовой точки зрения до тех пор, пока субъект не зарегистрирован как кандидат на приближающихся выборах, в полицию заявить мы не можем», — добавил Николай Зинченко.

Сами представители Владимира Скоробагача заявили о том, что не видят ничего плохого в этом празднике.

«Такие акции проводят и другие кандидаты, тоже угощают жителей города. Сейчас, в эпоху интернета, люди могут обсуждать все, что угодно, и реагировать на любые события. Это их право. Во дворах города мы проводим праздники для детей и угощаем их мороженым», — сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

Читайте также:

Теги:   Местные выборы Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:30

img
«Я никогда не видел у Зеленского двойного дна»: Радуцкий рассказал, как и зачем стал членом Зе команды
Политика

Вчера, 17:53

img
Бывший глава АП Райнин имел до 5 млн ежемесячно: экс-нардеп Крючков рассказал о масштабной коррупционной схеме — Цензор. НЕТ
Геополитика

Сегодня, 14:25

img
В Кремле рассказали о выжидательной позиции Путина по Зеленскому

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:30

img
Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском
25041
Политика

Вчера, 08:30

img
Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
8556
Политика

Сегодня, 00:45

img
Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
6125

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной