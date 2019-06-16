В Харькове толпа собралась у палатки с бесплатным мороженым от депутата — видео Сегодня, 07:51 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Николай Зинченко/Facebook Представители депутата заявили о том, что не видят ничего плохого в этом празднике Скриншот видео Николай Зинченко/Facebook

В Харькове замглава облсовета Владимир Скоробагач раздавал бесплатное мороженое на 169 избирательном округе.

Видео разместил на своей страничке в Facebook координатор Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.



«А у нас халява, в городе очень жарко и в ход пошла филантропия от потенциальных кандидатов. „Хороших“ дел под выборы становится все больше. А людям нравится», — заявил он.

В комментарии Newsroom представитель сети Опора пояснил, что подобные акции устраивают многие депутаты и партии.

«Как рядовой гражданин я могу сказать, что брать это мороженое — неуважение к себе. Но с правовой точки зрения до тех пор, пока субъект не зарегистрирован как кандидат на приближающихся выборах, в полицию заявить мы не можем», — добавил Николай Зинченко.

Сами представители Владимира Скоробагача заявили о том, что не видят ничего плохого в этом празднике.

«Такие акции проводят и другие кандидаты, тоже угощают жителей города. Сейчас, в эпоху интернета, люди могут обсуждать все, что угодно, и реагировать на любые события. Это их право. Во дворах города мы проводим праздники для детей и угощаем их мороженым», — сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.