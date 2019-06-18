В Харькове соратника Медведчука обвили зеленкой — видео Вчера, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/Facebook/Андрей Лесик Лексика облили зеленкой Скриншот/Facebook/Андрей Лесик

В Харькове экс-депутата горсовета Андрея Лесика облили зеленкой, когда он пришел «почтить память» сталинского маршала Георгия Жукова.

Об этом Лесик сообщил в Facebook.

«Сегодня, во время возложения цветов к памятнику (ныне снесенного — ред.) маршала Жукова, а сегодня сорок пятая годовщина со дня его смерти, пришли радикально настроенные люди… Срывали мероприятие, забирали цветы, обливали зеленкой», — сказал Лесик.

Напомним, сотрудники СБУ задержали Лесика 15 декабря 2017 года. В этот же день суд взял его под стражу. Ему было объявлено о подозрении по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) Уголовного кодекса Украины (от трех до пяти лет).

Поводом для этого стала публикация на его странице в Facebook с призывом к созданию так называемой «Одесской народной республики».

1 марта 2018 года Киевский райсуд Харькова освободил Лесика из-под стражи.

Андрей Лесик — глава Харьковского территориального совета движения Украинский выбор — Право народа Виктора Медведчука.