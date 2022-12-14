В украинской разведке подтвердили обмен священника УПЦ МП и раскрыли «интересную деталь» освобождения гражданина США 14 декабря, 22:51 Освобожденный из плена оккупантов гражданин США (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал подробности обмена пленными между Украиной и страной-агрессором РФ в среду, 14 декабря.

В эфире телемарафона Юсов уточнил, что в рамках обмена освободили активиста и гражданина США, который оставался в Херсоне и которого незаконно захватили российские оккупанты.



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«Могу приоткрыть интересную деталь. Сегодня россияне в своих Telegram-каналах сообщили, что забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте в Украину сегодня вернулся гражданин США и имеет возможность вернуться домой», — сказал он.

Представитель ГУР добавил, что следующие обмены уже готовятся.

14 декабря Украина и Россия провели обмен пленными, в результате которого домой вернулись 64 защитника Украины, а также гражданин США.

По итогам обмена 6 декабря Украина вернула 60 защитников.