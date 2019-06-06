В ГУД не проводили инвентаризацию всей техники из ситуационной комнаты АП Сегодня, 21:01 Цей матеріал також доступний українською АПУ Петр Порошенко в ситуационном центре АП АПУ

Часть техники ситуационной комнаты в Администрации президента не была инвентаризована из-за режимности объекта.

Об этом проекту Радио Свобода Ньюзрум сообщили в Государственном управлении делами.

В сообщении отмечается, что в связи с тем, что ситуационная комната относится к режимным объектам, члены инвентаризационной «комиссии не имеют доступа к указанным помещениям для проведения полного описания и инвентаризации».

В ведомстве сообщили, что в 2018 году по требованию АП ГУД передало передвижную интерактивную панель на стойке и три ноутбука HP ProBook 470 G5 для ситуационной комнаты. Управление административными зданиями ГУД предоставило камеру для видеоконференцсвязи Cisco HD SX20.

Напомним, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов. По его словам, на них могла храниться «секретная информация».

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Петра Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.