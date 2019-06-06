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В ГУД не проводили инвентаризацию всей техники из ситуационной комнаты АП

Сегодня, 21:01
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В ГУД не проводили инвентаризацию всей техники из ситуационной комнаты АП - фото

АПУ

Петр Порошенко в ситуационном центре АП

Часть техники ситуационной комнаты в Администрации президента не была инвентаризована из-за режимности объекта.

Об этом проекту Радио Свобода Ньюзрум сообщили в Государственном управлении делами.

В сообщении отмечается, что в связи с тем, что ситуационная комната относится к режимным объектам, члены инвентаризационной «комиссии не имеют доступа к указанным помещениям для проведения полного описания и инвентаризации».

В ведомстве сообщили, что в 2018 году по требованию АП ГУД передало передвижную интерактивную панель на стойке и три ноутбука HP ProBook 470 G5 для ситуационной комнаты. Управление административными зданиями ГУД предоставило камеру для видеоконференцсвязи Cisco HD SX20.

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Напомним, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов. По его словам, на них могла храниться «секретная информация».

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Петра Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги:   Петр Порошенко ГУД Администрация президента Украины

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