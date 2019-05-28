В ГПСУ отреагировали на возвращение Саакашвили гражданства Украины Вчера, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili / Facebook Михеил Саакашвили Mikheil Saakashvili / Facebook

Украинские пограничники не будут препятствовать возвращению экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в Украину.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», — сказал он.

Представитель ГПСУ пояснил, что с возвращением Саакашвили украинского гражданства исчезли основания для его недопуска на территорию Украины. Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы».

По предварительным данным, представители партии Рух новых сил собираются встречать Саакашвили в среду, 29 мая, в 17:00 в Международном аэропорту Борисполь.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.