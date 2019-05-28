Гарольд Джеймс
Игры престолов в Европе
Андрей Смирнов
Зеленский вернул Украине Саакашвили
Виталий Шабунин
Все станет ясно. Что должен сделать Баканов
Петр Чернышов
Украина в смартфоне. Как помочь Зеленскому?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

В ГПСУ отреагировали на возвращение Саакашвили гражданства Украины

Вчера, 17:39
Цей матеріал також доступний українською
В ГПСУ отреагировали на возвращение Саакашвили гражданства Украины - фото

Mikheil Saakashvili / Facebook

Михеил Саакашвили

Украинские пограничники не будут препятствовать возвращению экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в Украину.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», — сказал он.

Представитель ГПСУ пояснил, что с возвращением Саакашвили украинского гражданства исчезли основания для его недопуска на территорию Украины. Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы».

По предварительным данным, представители партии Рух новых сил собираются встречать Саакашвили в среду, 29 мая, в 17:00 в Международном аэропорту Борисполь.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства.

Теги:   Госпогранслужба Украины Михеил Саакашвили

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Вчера, 06:13

img
Мадуро поддержал проведение парламентских выборов в Венесуэле
События

Вчера, 15:03

img
Бунт в Одесской колонии с захватом заложников и пожаром: версии произошедшего
Страны

Вчера, 07:21

img
Нападение с ножом на школьниц в Японии: количество жертв и пострадавших возросло

ТОП 3

Политика

27 мая, 19:47

img
В 400 метрах от врага: Зеленский впервые побывал на передовой
27733
Политика

27 мая, 17:54

img
Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
21458
Политика

Вчера, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
12715