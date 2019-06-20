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В Голосе ответили на заявление Слуги народа о создании коалиции

Сегодня, 15:01
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В Голосе ответили на заявление Слуги народа о создании коалиции - фото

Голос via Facebook

В Голосе допускают объединение с любой политсилой, которая не является пророссийской

В партии Голос теоретически допускают создание коалиции со Слугой народа в Верховной Раде нового созыва.

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал заместитель председателя партии Голос Ярослав Юрчишин.

«Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует Голосу. Поэтому да, действительно, теоретически — вполне возможно», — отметил он.

На деле же, по его словам, после выборов надо будет проводить переговоры о создании коалиции.

«До этого момента это все остается, действительно, теоретически. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов», — добавил Юрчишин.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не об объединении, а только о партнерстве.

Он также добавил, что та «выжимка» из программы Слуги народа, которая сейчас доступна, в принципе соответствует положениям Голоса.

Ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков допустил создание коалиции в будущей Верховной Раде с партией Голос Святослава Вакарчука.

Теги:   партия Слуга народа Партия Голос

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