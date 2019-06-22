В ГБР подтвердили наличие дела о возможном захвате власти Порошенко, Гройсманом и Парубием 22 июня, 14:34 6649 Цей матеріал також доступний українською Кабмин В деле фигурирует и нынешний премьер Гройсман Кабмин

Дело о возможном захвате власти экс-президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и спикером Рады Андреем Парубием зарегистрировано в Госбюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подтвердив данные СМИ, пишет Громадське.

Отмечается, что открыть дело ГБР обязал суд. Иск в него подали народные депутаты от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич и Василий Нимченко.

Ранее СМИ сообщили, что обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по делу уже начались допросы.

Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, «действуя совместно, в сговоре с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (…) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм…».

По утверждению заявителей, бывший глава государства, спикер парламента и руководитель Кабмина совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре с целью ее захвата, злоупотреблении властью и служебным положением».