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В ГБР поступило заявление от Портнова относительно «преступлений» Порошенко

Вчера, 11:30
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В ГБР поступило заявление от Портнова относительно «преступлений» Порошенко - фото

Андрей Портнов/Facebook

Андрей Портнов

Во вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований (ГБР) получило заявление от бывшего замглавы администрации президента Украины с требованием внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, якобы совершенных пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом Интерфакс-Украина заявили в ГБР.

«Получили заявление от Портнова», — заявили в Бюро.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

В частности, Портнов считает экс-президента причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Теги:   Государственное бюро расследований Петр Порошенко Андрей Портнов

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