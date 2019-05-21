В ГБР поступило заявление от Портнова относительно «преступлений» Порошенко Вчера, 11:30 11341 Цей матеріал також доступний українською Андрей Портнов/Facebook Андрей Портнов Андрей Портнов/Facebook

Во вторник, 21 мая, Государственное бюро расследований (ГБР) получило заявление от бывшего замглавы администрации президента Украины с требованием внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, якобы совершенных пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом Интерфакс-Украина заявили в ГБР.

«Получили заявление от Портнова», — заявили в Бюро.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

В частности, Портнов считает экс-президента причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.