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В ГБР допустили допрос Порошенко по делу об исчезновении оборудования из АП

Вчера, 21:32
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В ГБР допустили допрос Порошенко по делу об исчезновении оборудования из АП - фото

пресс-служба президента

Петр Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает возможным допрос экс-президента Петра Порошенко по делу об исчезновении техники из ситуационной комнаты Администрации президента.

«Порошенко стал лицом, у которого уже нет неприкосновенности, и он стал субъектом уголовных производств Госбюро расследований и других правоохранительных органов», — заявил он, передают Українськi Новини.

По словам Трубы, следователи пока не отправляли Порошенко повестку на допрос.

Напомним, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов. По его словам, на них могла храниться «секретная информация».

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Петра Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги:   Администрация президента Украины Петр Порошенко Государственное бюро расследований Роман Труба

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