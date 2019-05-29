В ГБР допустили допрос Порошенко по делу об исчезновении оборудования из АП Вчера, 21:32 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Петр Порошенко пресс-служба президента

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает возможным допрос экс-президента Петра Порошенко по делу об исчезновении техники из ситуационной комнаты Администрации президента.

«Порошенко стал лицом, у которого уже нет неприкосновенности, и он стал субъектом уголовных производств Госбюро расследований и других правоохранительных органов», — заявил он, передают Українськi Новини.

По словам Трубы, следователи пока не отправляли Порошенко повестку на допрос.

Напомним, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже из ситуационной комнаты АП мониторов и серверов. По его словам, на них могла храниться «секретная информация».

В свою очередь пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Петра Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.