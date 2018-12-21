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В финансовых отчетах трех политических партий нашли уголовные нарушения

Сегодня, 10:56
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Нарушения нашли в финотчетах за 2018 год

Фото: Пресс-служба АП

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло признаки уголовного правонарушения в финансовых отчетах трех политических партий -  ВО Батькивщина, УКРОП и Социал-демократической партии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлены факты предоставления заведомо недостоверных сведений в отчетах партий.

"В Нацполицию направлены три материала по ВО Батькивщина и по два материала относительно Социал-демократической партии и партии УКРОП, - добавили в НАПК.

Начаты уголовные производства по признакам представления заведомо недостоверных сведений в отчете политических партий (ч.1 ст.159 (Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока) УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Теги:   Политические партии НАПК Нарушения Уголовная ответственность

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Сегодня, 10:56

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В финансовых отчетах трех политических партий нашли уголовные нарушения

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