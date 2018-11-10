В Евросоюзе осудили выборы в ОРДЛО и призвали РФ "повлиять" на сепаратистов

В Европейском союзе осудили запланированы пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

"ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по минскими соглашениями и нарушают суверенитет и законы Украины", - отметила Могерини.

По ее словам, минские соглашения предусматривают исключительно проведения местных выборов в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Эти причины, подчеркнула она, делают эти "выборы" недействительными.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положение минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная со всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем, чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают", - добавила она.

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Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.