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Спецтема: Выборы президента Украины

В это воскресенье истекает срок для подачи документов в ЦИК от кандидатов в президенты

Сегодня, 11:19
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EPA

Регистрация продлится до 8.02

В воскресенье, 3 февраля, последний день, когда Центральная избирательная комиссия будет принимать документы от кандидатов в президенты, в соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

С актуальным списком зарегистрированных кандидатов можно ознакомиться по ссылке.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. На президентских выборах - до 7 марта 2019 включительно.

Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день страна выберет шестого президента.

Теги:   ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

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