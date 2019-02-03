В это воскресенье истекает срок для подачи документов в ЦИК от кандидатов в президенты Сегодня, 11:19 651 Цей матеріал також доступний українською EPA Регистрация продлится до 8.02 EPA

В воскресенье, 3 февраля, последний день, когда Центральная избирательная комиссия будет принимать документы от кандидатов в президенты, в соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.



С актуальным списком зарегистрированных кандидатов можно ознакомиться по ссылке.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. На президентских выборах - до 7 марта 2019 включительно.

Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день страна выберет шестого президента.