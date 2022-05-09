Власти ЕС предложили восстанавливать Украину на деньги Банка России

9 мая, 09:37
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В ЕС восстановление Украины за счет РФ считают «очень логичным» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ЕС восстановление Украины за счет РФ считают «очень логичным» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель считает, что на восстановление Украины после российской агрессии следует использовать деньги самой РФ.

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Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Борреля, для этого странам ЕС следует рассмотреть возможность изъятии арестованных средств РФ.

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Сам кремлевский режим сообщил в марте, что санкции против Банка России заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов.

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«Я был бы очень за (использование этих активов для восстановления Украины), потому что это очень логично», — сказал Боррель.

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Такая идея обсуждается уже не первую неделю, однако до сих пор Брюссель не выдвигал четкой инициативы по данному вопросу.

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Каким именно будет механизм изъятия замороженных средств центрального банка РФ, пока не ясно.

По словам министр финансов США Джанет Йеллен для его реализации необходимо действовать в координации с союзниками. Кроме того, могут потребоваться изменения в американском законодательстве.

В свою очередь глава Белого дома Джо Байден ранее предложил использовать для восстановления украинской экономики арестованные активы российских миллиардеров.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Банк России Возмещение ущерба Жозеп Боррель Война России против Украины

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