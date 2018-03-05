В ЕС анонсировали визит Могерини в Киев для проверки проведения реформ

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Федерика Могерини готовится к визиту в Киев

Федерика Могерини готовится к визиту в Киев

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини планирует посетить Украину накануне очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщили Укринформу в Европейской службе внешней деятельности, по предварительным данным, визит главы европейской дипломатии состоится в понедельник, 12 марта.

По информации источников DW в Еврокомиссии, во время визита Могерини намерена встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Среди главных тем обсуждений - состояние реформ в Украине и ситуация на Донбассе. В частности, глава европейской дипломатии хочет из первых уст услышать информацию о проведении реформ.

Последний визит Могерини в Киев состоялся в ноябре 2015 года.

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