В колонии Еленовки еще остаются пленные украинские военные — омбудсмен 26 июня, 22:22 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в колонии Еленовки Донецкой области все еще остаются украинские военнопленные.

«В Еленовке еще остаются военнопленные. Очень многие они перевезли и делали это небольшими группами по 20−25 наших военнопленных в разные учреждения», — сказал Лубинец в интервью изданию ISLND TV.

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Лубинец добавил, что оккупанты делали все, чтобы Украина потеряла связь с ними, но украинской стороне удается получать происходящую информацию. Омбудсмен подчеркнул, что уничтожение бойцов Азова в Еленовке рассматривается как «публичную казнь».

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.