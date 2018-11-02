02 ноября 2018, пятница

В двух теробщинах Донецкой области перенесли местные выборы

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение отложить выборы в двух территориальных общинах Донецкой области.

Речь идет о Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительные местные выборы в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, выборы перенесены из-за угрозы терактов.

"В ЦИК 18 октября 2018 года поступило письмо от Донецкой областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов", - сообщили в ЦИК.

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