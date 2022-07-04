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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в Донецкой области .

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