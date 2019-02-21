В Днепре главой окружной избирательной комиссии стал сторонник "русского мира" - видео
Сторонник так
называемого "русского мира", глава Союза советских офицеров Виктор
Марченко возглавил в Днепре избирательную комиссию округа №24.
Об этом со
ссылкой на данные ЦИК передает портал Відкритий.
Как сообщается,
кандидатуру сепаратиста на эту должность предложил народный депутат и кандидат
в президенты Сергей Каплин.
При этом в марте 2014
года Марченко организовал поднятие возле здания городского совета Днепра флага РФ,
ожидая российскую "освободительную армию" и называя город "южной
столицей Российской империи".
Кроме того, он
регулярно принимает участие в трансляциях пророссийских пропагандистских
ресурсов.