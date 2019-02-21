В Днепре главой окружной избирательной комиссии стал сторонник "русского мира" - видео Вчера, 12:47 1617 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео inna lysak/YouTube Марченко называет Днепр "южной столицей Российской империи" Скриншот с видео inna lysak/YouTube

Сторонник так называемого "русского мира", глава Союза советских офицеров Виктор Марченко возглавил в Днепре избирательную комиссию округа №24.

Об этом со ссылкой на данные ЦИК передает портал Відкритий.

Фото: opentv.media

Как сообщается, кандидатуру сепаратиста на эту должность предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.

При этом в марте 2014 года Марченко организовал поднятие возле здания городского совета Днепра флага РФ, ожидая российскую "освободительную армию" и называя город "южной столицей Российской империи".

Фото: opentv.media

Кроме того, он регулярно принимает участие в трансляциях пророссийских пропагандистских ресурсов.