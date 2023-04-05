Дело Кулинича. Нарушений в действиях экс-главы СБУ Баканова не нашли — ГБР 5 апреля, 12:02 Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

В рамках расследования дела бывшего начальника Главного управления Службы безопасности АР Крым Олега Кулинича проверка не выявила уголовных нарушений со стороны экс-главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян во время брифинга в среду, 5 апреля, пишет Интерфакс-Украина.

«В действиях экс-руководства СБУ уголовных нарушений не обнаружено в контексте расследуемых событий», — сказала она.

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Ранее NV со ссылкой на источник сообщало, что Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР по оккупации части территорий Украины.



Представитель президента в парламенте Федор Вениславский в конце марта говорил, что экс-глава СБУ находится в Украине, а служебное расследование его действий по состоянию на начало февраля завершили. Баканова уволили в июле 2022 года с формулировкой — невыполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжелые последствия.

5 апреля СБУ и ГБР обнародовали новые доказательства сотрудничества с ФСБ РФ задержанного Кулинича и его куратора — бывшего замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.

