В день проведения дебатов на НСК Олимпийский запланирована книжная ярмарка
19 апреля, в день проведения дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, на стадионе НСК Олимпийский должна пройти книжная ярмарка.
Организаторами выступают Киевская международная книжная ярмарка Мэдвин: Книжный мир, молодежный журнал Стена, НСК Олимпийский и Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей.
Организаторы сообщили, что им не поступало никаких заявок о проведении других мероприятий, либо об отмене ярмарки.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.