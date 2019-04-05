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В день проведения дебатов на НСК Олимпийский запланирована книжная ярмарка

5 апреля, 23:52
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В день проведения дебатов на НСК Олимпийский запланирована книжная ярмарка - фото

Официальный сайт НСК Олимпийский

19 апреля, в день проведения дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, на стадионе НСК Олимпийский должна пройти книжная ярмарка.

Организаторами выступают Киевская международная книжная ярмарка Мэдвин: Книжный мир, молодежный журнал Стена, НСК Олимпийский и Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей.

Организаторы сообщили, что им не поступало никаких заявок о проведении других мероприятий, либо об отмене ярмарки.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины. В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

Теги:   НСК Олимпийский Дебаты Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

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