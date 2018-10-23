В деле Насирова зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта

Насиров был уволен с должности председателя ГФС в январе 2018 года

В деле экс-главы ГФС Украины Романа Насирова прокуроры САП зачитали 366 из 774 страниц обвинительного акта.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. В течение последнего судебного заседания прокурором зачитано 48 страниц обвинительного акта, а всего - 366 страниц", - отметили в САП.

Экс-руководителя ГФС Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 года по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко". Согласно обвинению, Насиров, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств компаниям Фирма Хас, Карпатнадраинвест, Надра Геоцентр. Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло ущерб государству на общую сумму более 2 млрд грн. Чиновник отрицает обвинения в свой адрес.

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В марте 2017 года Кабмин отстранил Насирова от исполнения обязанностей до окончания расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

31 января 2018 года Насиров был уволен с должности председателя ГФС. Он подал иск в суд, чтобы восстановиться в должности.

16 мая суд продлил обязанности, возложенные на Насирова, и вернул ему внутренний паспорт.