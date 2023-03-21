Почему Пивоварский? По делу НАБУ экс-министра инфраструктуры нет доказательств, что тот получил взятку — источник NV (Обновлено) 21 марта, 20:52 Андрей Пивоварский (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Приказ об изменении уплаты портовых сборов может стоить Андрею Пивоварской свободы. Хотя личной выгоды от этого он, похоже, не получил.

Портовый оператор ТИС пролоббировал через экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского получение части корабельного сбора, объяснил источник NV в одном из центральных органов власти.

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«Несколько лет ТIS пытался через государственные органы получить подобное решение, но не смог добиться такого результата. В 2015 году эта компания развернула мощное лобби в разных органах власти, чтобы не платить часть корабельного сбора. ТIS считает государственные порты своей собственностью. Когда же пришел Пивоварский, то лоббисты добились цели», — заявил собеседник редакции.

Но, как добавил источник, следствие НАБУ не установило, получил ли при этом бывший чиновник личную выгоду. Кроме того, по данным этого источника, некоторые подчиненные Пивоварского на показаниях объяснили детективам НАБУ, что якобы предупреждали своего шефа по поводу незаконности такого решения, однако тот решил их уволить. «Есть такие свидетели», — подчеркнул собеседник NV.

Он также объяснил, почему Пивоварский оказался под уголовной ответственностью, ведь само решение было принято коллегиально правительством: мол, юридические последствия по нанесению государству ущерба начались после подписания в 2015 году министром соответствующего приказа. В результате него государство понесло убытки более чем на $45 млн.

Кроме того, госпредприятие Администрация морских портов Украины (АМПУ) признана стороной, понесшей убытки. А на отдельные счета ТИС наложен арест.

В ТIS прокомментировали это так: «Дискуссия о приказе о распределении портового собрания ведется девятый год. За это время ни один детектив ни одного следствия не доказал ни незаконности приказа, ни какого-либо сговора между любыми участниками процесса».

По их мнению, если бы TIS не вложил в дно углубления у причалов собственные $40 млн. В этом случае, не было бы налогов, портовых сборов общей суммой более $245 млн, полученных от работы упомянутых акваторий. Также в компании считают, что приказ о портовом сборе, который был юстирован Министерством юстиции, завизирован Министерствами экономики, финансов и инфраструктуры и прошел заседание Кабмина — законное, коллегиальное решение.

ТрансИнвестСервис ( ТИС) — крупнейший частный стивидорный оператор в Украине. В группу входят пять терминалов: «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИС-Рыжая», «ТИС-Уголь» и «ТИС-КТ». Компания владеет всей инфраструктурой терминалов и собственной железнодорожной станцией.

Недавно НАБУ и САП объявили Пивоварскому и его бывшему первому заместителю Владимиру Шульмейстеру подозрения в злоупотреблениях, принесших государству ущерб более чем в $30 млн.

Пивоварский в качестве министра подписал приказ об изменении уплаты портовых сборов. Это позволило частным компаниям половину корабельного сбора оставлять себе, но использовать эти деньги для инвестиций, в частности строить новые причалы в морпортах.

В НАБУ и САП считают, что этот приказ Пивоварский и Шульмейстер приняли вопреки экономическому обоснованию и замечанию департамента экономики и финансов Мининфраструктуры и АМПУ.