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В декабре почти 20 нардепов ни разу не проголосовали - КИУ

Сегодня, 13:03
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В декабре ни разу не проголосовали 17 нардепов

В Комитете избирателей Украины сообщили, что в декабре 252 народных депутата пропустили 50% голосований Верховной Рады, 61 из них - более 90% голосований, передает пресс-служба организации.

Ни разу не проголосовали такие нардепы как: Евгений Мураев, Семен Семенченко, Денис Омельянович, Николай Фролов, Юрий Солод, Глеб Загорий, Роман Зварыч, Петр Сабашук, Игорь Шкиря, Виталий Чепинога, Дмитрий Ярош.

Все голосования пропустили также сбежавшие депутаты Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая содержится под стражей.

Высокие показатели голосований у Виктора Пинзеника (100% голосований), Михаила Бондаря (99%) и Ивана Спорыша (99%).

Теги:   Депутат Голосование Верховная Рада

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В декабре почти 20 нардепов ни разу не проголосовали - КИУ

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