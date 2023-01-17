Речь Зеленского и участие Бориса Джонсона. Каким будет Украинский завтрак в Давосе 19 января — программа
Украинский завтрак в Давосе в мае 2022 года (Фото:Фонд Виктора Пинчука, 2022 / Валентин Ростовиков)
19 января 2023 в швейцарском Давосе Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne проведут традиционную дискуссию в формате Украинского завтрака (Українська сніданкова дискусія).
Это традиционное частное мероприятие, организованное по случаю ежегодного Всемирного экономического форума (World Economis Forum) в Давосе.
Участники Украинского завтрака в Давосе будут говорить о важнейших вызовах, которые сейчас стоят перед Украиной.
Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке 19 января в 8:30 (киевское время) и на сайте NV.
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на мероприятии в видеоформате.
Кроме него, спикерами панельных дискуссий Украинского завтрака в Давосе в этом году станут:
- Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (в 2019−2022);
- Лоуренс (Ларри) Финк, исполнительный директор компании BlackRock;
- Билл Форд, исполнительный директор General Atlantic;
- Эндрю Форрест, основатель компании Fortescue;
- Борис Гудзяк, митрополит Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета;
- Александра Матвийчук, глава организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира;
- Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов;
- Дэвид Рубенштейн, соучредитель и сопредседатель The Carlyle Group;
- Дэвид Соломон, председатель и исполнительный директор Goldman Sachs;
- Юлия Свириденко, первая вице-премьер Украины;
- Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на CNN, который будет модерировать дискуссию.
Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится ежегодно, начиная с 2005 года, его цель — промотировать Украину и объединять вместе украинских и международных лидеров.
Кроме традиционной Украинской дискуссии за завтраком, 17 января фонд также представит проект Ukraine Is You, включающий выставку и ряд дискуссионных панелей. В ходе них будут обсуждаться нападение России на Украину, российские военные преступления, а также потенциальные возможности защиты жизней и восстановления свобод. Также фонд снова станет соорганизатором Украинского дома в Давосе (17−19 января 2023 г., Promenada, 59).
16−20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Тема форума в Давосе 2023 года — Сотрудничество во фрагментированном мире.