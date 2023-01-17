Речь Зеленского и участие Бориса Джонсона. Каким будет Украинский завтрак в Давосе 19 января — программа

17 января, 10:01
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Украинский завтрак в Давосе в мае 2022 года (Фото:Фонд Виктора Пинчука, 2022 / Валентин Ростовиков)

Украинский завтрак в Давосе в мае 2022 года (Фото:Фонд Виктора Пинчука, 2022 / Валентин Ростовиков)

19 января 2023 в швейцарском Давосе Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne проведут традиционную дискуссию в формате Украинского завтрака (Українська сніданкова дискусія).

Это традиционное частное мероприятие, организованное по случаю ежегодного Всемирного экономического форума (World Economis Forum) в Давосе.

Участники Украинского завтрака в Давосе будут говорить о важнейших вызовах, которые сейчас стоят перед Украиной.

Видео дня

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке 19 января в 8:30 (киевское время) и на сайте NV.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на мероприятии в видеоформате.

Кроме него, спикерами панельных дискуссий Украинского завтрака в Давосе в этом году станут:

  • Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании 2019−2022);
  • Лоуренс (Ларри) Финк, исполнительный директор компании BlackRock;
  • Билл Форд, исполнительный директор General Atlantic;
  • Эндрю Форрест, основатель компании Fortescue;
  • Борис Гудзяк, митрополит Украинской греко-католической церкви, президент Украинского католического университета;
  • Александра Матвийчук, глава организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира;
  • Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов;
  • Дэвид Рубенштейн, соучредитель и сопредседатель The Carlyle Group;
  • Дэвид Соломон, председатель и исполнительный директор Goldman Sachs;
  • Юлия Свириденко, первая вице-премьер Украины;
  • Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на CNN, который будет модерировать дискуссию.

Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится ежегодно, начиная с 2005 года, его цель — промотировать Украину и объединять вместе украинских и международных лидеров.

Кроме традиционной Украинской дискуссии за завтраком, 17 января фонд также представит проект Ukraine Is You, включающий выставку и ряд дискуссионных панелей. В ходе них будут обсуждаться нападение России на Украину, российские военные преступления, а также потенциальные возможности защиты жизней и восстановления свобод. Также фонд снова станет соорганизатором Украинского дома в Давосе (17−19 января 2023 г., Promenada, 59).

16−20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Тема форума в Давосе 2023 года — Сотрудничество во фрагментированном мире.

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Редактор: Инна Семенова

Теги:   Швейцария Всемирный экономический форум Виктор Пинчук Давос

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