«Показательное наказание». ЦПК заявил, что в деле Шабунина ГБР действует синхронно с провластными Telegram-каналами

Центр противодействия коррупции (ЦПК) сделал публичное заявление, в котором назвал подозрение и обыски у своего соучредителя Виталия Шабунина произволом и политической расправой.

Об этом говорится в колонке ЦПК, которую опубликовала Украинская правда.

По мнению ЦПК, дело является не юридическим процессом, а демонстративной местью власти за критику и независимую антикоррупционную деятельность.

В заявлении говорится, что подозрение Государственного бюро расследований — результат целенаправленной кампании против Шабунина, которая длилась более года и велась через приближенные к Офису президента Telegram-каналы. В ЦПК убеждены: это попытка создать ложный образ «уклониста» и «мошенника» человеку, который добровольно мобилизовался 25 февраля 2022 года, участвовал в обороне Киева, служил в ТрО в Киевской, Донецкой и Харьковской областях.

В колонке отмечается, что обвинения в «уклонении» основываются на периоде, когда Шабунин, согласно официальному приказу командования, находился в командировке в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Там он работал над внедрением реформ в сфере оборонных закупок и восстановлением электронного декларирования. В то же время его военное подразделение на тот момент дислоцировалось не на передовой, а в Сухолучье.

В ЦПК отмечают, что невыполнение приказа о командировке было бы прямым нарушением закона, а сам факт командировки не может считаться уклонением от службы.

Второе обвинение — «мошенничество» — касается якобы незаконного получения денежного обеспечения во время командировки. В ЦПК заявляют, что речь идет о стандартной зарплате военнослужащего и предусмотренной законом надбавке, которую в тот период получали все мобилизованные, независимо от места службы. Никаких боевых выплат Шабунин не получал.

Отдельно в организации обращают внимание на упоминание волонтерского автомобиля, который был передан Шабунину благотворителями напрямую — как это, по данным ЦПК, происходит с тысячами других военных. Этот эпизод не включен в официальное подозрение, однако его активно разгоняют анонимные Telegram-каналы и пресс-служба ГБР.

ЦПК также заявляет о многочисленных нарушениях во время обысков у Шабунина. Они проводились без постановлений суда, без присутствия адвокатов, с нарушением процессуальных норм. Обыски прошли сразу в двух местах — в Харьковской области по месту службы и в доме семьи в Киеве. Изъята личная техника активиста, его жены и детей. Часть действий не была зафиксирована на видео, а адвокатам, которые прибыли на место, угрожали изъятием их телефонов. В ЦПК не исключают, что часть доказательств могла быть подброшена с целью дальнейших провокаций.

В заявлении отмечается, что все это — не первая попытка давления на Шабунина и организацию. Виталий уже становился объектом нападений, включая поджог дома и угрозы его семье. Ни одно из этих правонарушений до сих пор не расследовано.

В ЦПК отметили, что подозрение Шабунину — не просто попытка дискредитации отдельного лица, а «сигнал всему гражданскому обществу».

По обвинениям, выдвинутым Шабунину, предусмотрено до 10 лет заключения. В ЦПК считают, что эти обвинения носят исключительно политический характер и направлены на дискредитацию организации за ее принципиальную позицию относительно злоупотреблений власти — в частности со стороны заместителя главы ОП Олега Татарова.

«Это не о законе. Это — о страхе власти перед критикой», — заключают в ЦПК.

Организация также предупредила о вероятности новых провокаций и заявила, что не прекратит свою антикоррупционную деятельность.

«[Президент Владимир] Зеленский строит коррупционный авторитаризм во время военного положения, и дело в отношении Шабунина является ничем иным, как показательным наказанием, чтобы продемонстрировать, что власть может сделать что угодно и с кем угодно в стране — как бы абсурдно это ни выглядело», — говорится в заявлении.

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

В ЦПК заявили, что считают подозрения абсурдными, а обыски у Шабунина и его семьи — незаконными. Начальник юридического отдела Центра противодействия коррупции и адвокат Шабунина Елена Щербан сообщила NV, что следователи провели обыск без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

В марте 2024 года ГБР открыло уголовное производство в отношении Шабунина по подозрению в подделке документов и уклонении от военной службы.