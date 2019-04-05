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Спецтема: Выборы президента Украины

В ЦИК рассказали, когда смогут объявить окончательные результаты первого тура выборов

5 апреля, 13:56
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В ЦИК рассказали, когда смогут объявить окончательные результаты первого тура выборов - фото

Vasily Fedosenko/Reuters

ЦИК приняла уже 197 из 199 протоколов из окружных комиссий

Окончательные результаты первого тура выборов президента Украины могут предварительно объявить в воскресенье, 7 апреля. 

Об этом сообщил заместитель главы комиссии Евгений Радченко, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что за завтрашний день сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов, но подчеркиваю, что это предварительная информация", - уточнил он.

Радченко добавил, что ЦИК уже приняла 197 из 199 протоколов от окружных комиссий. Еще протоколы от двух комиссий из Херсонской и Николаевской областей находятся в дороге, и в пятницу должны прибыть в ЦИК.

Он добавил, что ряд окружкомов еще должны уточнить свои протоколы по решению ЦИК.

"Их сейчас около 15. Возможно, эта цифра будет меняться, поскольку протоколы еще обрабатываются в окружных комиссиях", - пояснил он.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 ЦИК Украины

Спецтема   Выборы президента Украины

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