В ЦИК озвучили позицию по заявлению Зеленского о роспуске Рады 20 мая, 12:22 7166 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Зеленский сделал громкое заявление в Раде Valentyn Ogirenko/Reuters

Ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (о роспуске Верховной Рады — ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», — сказала она журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.

В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.