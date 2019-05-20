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В ЦИК озвучили позицию по заявлению Зеленского о роспуске Рады

20 мая, 12:22
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В ЦИК озвучили позицию по заявлению Зеленского о роспуске Рады - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский сделал громкое заявление в Раде

Ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс в случае его начала, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая.

«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (о роспуске Верховной Рады — ред.), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», — сказала она журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

В БПП отметили, что для роспуска Рады нужен указ президента. Там предположили, что досрочные выборы в парламент могут состояться уже 14 июля.

В Оппозиционной платформе заявили, что довольны решением Зеленского.

Теги:   ЦИК Украины Парламентские выборы Владимир Зеленский Верховная Рада Роспуск парламента

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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