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В ЦИК объяснили, почему Ефремова не могут включить в списки Оппозиционного блока

Вчера, 20:09
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В ЦИК объяснили, почему Ефремова не могут включить в списки Оппозиционного блока - фото

Радио Свобода

Ефремова задержали в 2016 году

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко заявил, что закон О выборах народных депутатов Украины позволяет исключать, но не включать других кандидатов на замену в избирательный список партии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Комментируя заявление партии Оппозиционный блок о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом, Радченко отметил, что любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют законодательству.

Напомним, что пророссийский политик Евгений Мураев заявил, что обвиняемый в государственной измене экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка Оппоблока на выборах в Верховную Раду.

Теги:   Александр Ефремов Оппозиционный блок

Спецтема   Выборы в Раду

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