В ЦИК объяснили, почему Ефремова не могут включить в списки Оппозиционного блока
Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко заявил, что закон О выборах народных депутатов Украины позволяет исключать, но не включать других кандидатов на замену в избирательный список партии.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Комментируя заявление партии Оппозиционный блок о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом, Радченко отметил, что любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют законодательству.
Напомним, что пророссийский политик Евгений Мураев заявил, что обвиняемый в государственной измене экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка Оппоблока на выборах в Верховную Раду.