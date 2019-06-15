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В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для досрочных выборов в Раду

Вчера, 23:39
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В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для досрочных выборов в Раду - фото

REUTERS/Pavel Mikheyev

Досрочные выборы пройдут 21 июля

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сообщает, что на печать бюллетеней на досрочные парламентские выборы необходимо будет потратить 281,8 миллионов гривен.

Сообщается, что ЦИК планирует заключить договор с госпредприятием Полиграфический комбинат Украина на эту сумму.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины. Он заявил, что распускает восьмой созыв Верховной Рады. Досрочные выборы пройдут 21 июля 2019 года.

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Теги:   Верховная Рада Парламентские выборы ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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